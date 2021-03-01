Про це Петро Порошенко заявив на погоджувальній раді в Парламенті.

Порошенко зазначив, що наразі на Прикарпатті критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей.

“Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажереться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені”, – сказав Петро Порошенко.

Він також розповів про ситуацію в лікарнях з ліжками, обладнаними кисневими апаратами.

“Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться – Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року”, – наголосив п’ятий президент.

Він також зауважив, що медики остерігаються вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну очільник МОЗ Максим Степанов. “Сьогодні забезпечення вакцинами – це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я. І в особливості в міністерстві охорони здоров’я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для COVID-19”, – нагадав Порошенко.

“Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров’я, то обов’язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора”, – зазначив Петро Порошенко.

Українська влада домовилася про контракти на постачання понад 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, переговори тривають. До кінця 2021 року всі охочі зможуть отримати вакцину.

Раніше міністр охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні наразі не виявили британського, південноафриканського чи бразильського штамів (мутацій) коронавірусу COVID-19.