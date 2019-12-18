Про це йдеться в спільній заяві двох відомств.

НАБУ і САП підкреслюють, що проголосований 18 грудня Верховною Радою законопроєкт №2237 може знизити ефективність розслідування злочинів, скоєних за участю діючих парламентарів, а окремі його норми “можуть привести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування і дозволити цим учасникам уникнути відповідальності”.

“Такий стан речей викликає глибоке занепокоєння в Національного бюро, якому підслідні народні депутати України, та прокурорів САП, які здійснюють процесуальний нагляд у всіх кримінальних провадженнях НАБУ. Так, згідно із законопроєктом, генеральний прокурор (або виконувач його обов’язків) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального злочину народним депутатом до Єдиного реєстру досудових розслідувань – тобто почати розслідування”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначена норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП в своїй діяльності, адже тепер перед тим, як почати розслідування, вони повинні звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості в ЄРДР. Крім того, законопроект не визначає, яким чином слідчі повинні передавати інформацію Генпрокурора, щоб той почав розслідування.

“Також вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні. Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого ймовірно причетний нардеп. До набуття чинності законопроекту №2237, слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статусу закону, детективам доведеться переконувати Генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими”, – йдеться в повідомленні.

“Це – лише деякі з загроз, які містить законопроєкт №2237. Окрім них є ще чимало процесуальних аспектів, які здатні заблокувати роботу детективів НАБУ та прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції. Зі свого боку, Національне бюро та САП готові долучитися до процесу доопрацювання законопроекту та надати свої рекомендації”, – додали в САП.