Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП) повідомило про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації близькому родичу голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який також є колишнім співробітником Служби зовнішньої розвідки України й за сумісництвом адвокатом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Ім’я підозрюваного у НАБУ не повідомляють, проте, як випливає з подробиць, йдеться про Юрія Зонтова, брата голови ОАСК Павла Вовка.

“Експосадовець вже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину – підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тис. доларів обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

Читайте також: Брата голови ОАСК Вовка звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

У НАБУ повідомили, що у квітні 2021 року експосадовця викрили “на гарячому”.

“За місцем виявлення неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 135 млн грн). Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ”, – зазначається у повідомленні НАБУ.