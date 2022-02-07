Сьогодні Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Нардепа затримали за підозрою в отриманні 558 тисяч гривень хабаря. Сергій Кузьміних перебував у розшуку, оскільки переховувався від правоохоронців – він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання та переховувався від детективів Національного антикорупційного бюро.

Згідно з повідомленням пресслужби, нардепу від партії “Слуга народу” буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нардепа, згідно з даними слідчих, піймали на хабарі 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 року Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру.

За даними слідчих НАБУ, нардеп планував незаконно збагачуватися на схемах з постачання медичного обладнання й надалі.