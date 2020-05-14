Covid-19 Україна

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НАБУ майже на 7 млн грн збільшило суму збитків в підозрі Гладковському

Національне антикорупційне бюро України збільшила колишньому першому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковському суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйонів до більш 17,44 мільйонів гривень.

Четвер, 14 травня 2020, 12:10

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Так, сьогодні, 14 травня, Гладковському повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків. Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

“Слідство встановило, що експосадовець використав надану йому владу і службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, яка прямо чи опосередковано належить йому та його близьким особам, а саме — ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”, – йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що він запобіг виключення з державного оборонного замовлення та забезпечив подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства “Автоскладальний завод №2”, що входить до складу “Богдан Моторс”.

Внаслідок таких дій Міністерство оборони України безпідставно перерахувало на користь ДП “АСЗ №2” ПАТ “АК “Богдан Моторс” бюджетні кошти в сумі 17, 44 млн грн (з ПДВ), що спричинило втрату активів (державного бюджету) на вказану суму.

Крім того, детективи НАБУ встановили, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо. Йдеться про доходи у розмірі: 54 тис. дол. США (за 2016 рік), 63 тис. дол. США (за 2017 рік) та 47,5 тис. дол. США (за 2018 рік).

Теги: Гладковський, НАБУ

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