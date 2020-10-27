Національне антикорупційне бюро прокоментувало рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно з яким директора НАБУ Артема Ситника мають звільнити упродовж місяця і заявило, що буде його оскаржувати.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета – заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яке, із-поміж іншого, зобов’язує Кабмін визначити окремого міністра та направити його до НАБУ для координації діяльності інституції, надає вказівки Раді національної безпеки та оборони взяти під контроль діяльність Національного бюро та містить ще низку вказівок, у тому числі — заступникам директора НАБУ.

Національне бюро розцінює рішення ОАСК як втручання у свою роботу і має намір його оскаржити.

“Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану “кишенькову“ структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі“, – заявили у НАБУ.

Крім того, в бюро наголосили, що звільнення директора НАБУ з посади може відбуватися виключно на підставах, передбачених законом “Про Національне антикорупційне бюро України“. Наразі таких підстав не існує. Тож Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі.