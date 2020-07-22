В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що вісім суддів знаходяться у відпустках і їм не можуть передати повістки на допит в НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У ОАСК заявили, що 20 липня їм надійшли повістки з НАБУ про виклик на допит глави суду Павла Вовка і семи інших суддів. Однак канцелярія суду не може передати їм повістки, тому що судді в планових щорічних відпустках. Вони уточнили, що у Вовка відпустка до 31 липня, а у його заступника Євгена Аблова – до 19 серпня.

У суді знову поскаржилися на тиск і порушення конституційного права на відпочинок.

“Вимоги КПК щодо завчасного і належного повідомлення про виклик в даному випадку не дотримані. При цьому виклики здійснені одночасно на кілька днів поспіль, що може свідчити про спробу тиску на суддів … Здійснення викликів суддів під час перебування їх у чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок”, – підкреслили в суді.