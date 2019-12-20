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НАБУ обшукує одеський телеканал «Думська TV»

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшук в приміщенні одеського телеканалу "Думська TV".

П’ятниця, 20 грудня 2019, 11:16

Про це повідомив засновник сайту dumskaya.net Петро Обухів на своїй сторінці в Facebook.

“Як же швидко нова влада пішла по граблях Януковича … Зараз НАБУ проводить обшуки і вилучає сервери на телеканалі “Думська TV”. Ось така свобода слова”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання “Думська”, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця, штовхають, хапають за руки і не дають знімати те, що відбувається.

За попередньою інформацією, обшук пов’язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.

“Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ”, – підкреслили в редакції.

Фото: Думська

Народний депутат від “Євросолідарності” Володимир Ар’єв уточнив, що “Думська TV” належить Михайлу Шмушковичу, першому заступнику голови “Європейської Солідарності” в Одеській області.

“Обшуки почались наступного дня, як голова одеської парторганізації Олексій Гончаренко закликав директора НАБУ Артема Ситника піти у відставку через внесення останнього в базу корупціонерів. У Януковича це називалося “прилєтєла отвєточка”. Старі часи повертаються. І до корупції, здається, колись може додатися зловживання службовими повноваженнями. З метою особистої помсти на політичному грунті з особливим цинізмом”, – наголосив він.

Народний депутат від “Євросолідарності”, голова одеської парторганізації Олексій Гончаренко опублікував лист на ім’я президента Володимира Зеленського з вимогою звільнення Артема Ситника.

“Чотири дні тому написав лист Зеленському з вимогою звільнити Артема Ситника. Я так розумію, що Артем Ситник разом з Президентом відповідають мені на мій лист обшуками на “Думській”?” – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до державного реєстру корупціонерів.

Теги: НАБУ

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