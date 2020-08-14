У Національному антикорупційному бюро України оголосили про завершення розслідування стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у "справі про портові збори".

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба НАБУ.

За даними слідства, Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення портових зборів на 20 %.

“Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Слідство стверджує, що через дії Омеляна держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Розслідування велося з 11 листопада 2019 року.

Дії колишнього міністра кваліфіковані за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (“Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах”).

У НАБУ уточнили, що 14 серпня для Омеляна відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Варто відзначити, що це вже друге розслідування НАБУ проти Омеляна. Раніше до суду було направлено обвинувальний акт у справі “про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації”.

Сам ексміністр вже відреагував на повідомлення НАБУ.

“Маю честь з усіх урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у Вищому антикорупційному суді. Гордий за Україну, виявляється корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи! Після грандіозної справи про “нечуване” збагачення, яке зараз звелося до пшику у вигляді “а чий автомобіль? “, переходимо до наступної: зниження на 20 % портових тарифів і зборів, для того щоб українські порти були конкурентними з тими ж російськими – все ж таки цинічний злочин. Особливої пікантності додає той факт, що як виявилося, судова практика із застосування ч.2 ст. 211 взагалі відсутня. Тобто, це перший раз, коли посадову особу будуть судити за нею”, – зазначив Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що цього разу буде відстоювати в суді “не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави”.