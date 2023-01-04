Наприкінці грудня 2022 року НАБУ та САП заочно повідомили про підозру юристу Андрію Довбенку через організацію розтрати заарештованого та переданого в управління АРМА майна вартістю понад 485 млн грн. Було зазначено, що місцезнаходження Довбенка не встановлено. Натомість сам Андрій Довбенко заявив, що дізнався про розшук зі ЗМІ. За його словами, він проживає за кордоном і виїхав туди ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, місця проживання не приховує та відкритий до співпраці зі слідчими органами.

#Букви звернулися до підозрюваного, НАБУ та САП за коментарями.

НАБУ заявило про оголошення Олександра Довбенка у розшук, при цьому, згідно з пресрелізом на сайті Бюро, повідомлення про підозру вам оголошували 29 грудня в порядку ст. 135, 278 КПК, які передбачають декілька варіантів такого повідомлення: від надсилання поштою, через дипломатичні установи закордоном до оголошення на сайті Офісу генпрокурора та публікації в ЗМІ.

#Букви поцікавилися у підозрюваного, чи було йому відомо про підозру та, якщо так, в який спосіб він про неї дізнався.

“Про нібито повідомлення мені про підозру я дізнався зі ЗМІ. При цьому, я не отримував жодних документів від НАБУ — ні підозри, ні будь-яких повісток”, – наголосив Довбенко.

У своєму дописі у Facebook він наголосив, що постійно перебуває на на зв‘язку зі слідством. Проте, жодних документів від НАБУ не отримував. Як повідомив #Буквам Олександр Довбенко, щойно він дізнався про справу проти себе – одразу написав детективам та прокурорам НАБУ, повідомив їм свої контакти, контакти своїх адвокатів та про готовність до співпраці зі слідством.

Довбенко додав, що згодом зі ЗМІ дізнався про те, що його було оголошено в розшук, хоч не бачить у цьому необхідності, адже не приховує місця свого перебування:

“Мої адвокати також зв’язались зі слідством — направили офіційні листи до НАБУ та САП. Згодом зі ЗМІ я дізнався про те, що мене нібито оголосили в розшук, хоча я не приховую місце свого перебування. Я постійно проживаю за кордоном вже не один рік. Не бачу необхідності мого розшуку, оскільки я перебуваю на зв’язку зі слідством та готовий до співпраці. Готовий дати відповіді на будь-які питання, готовий до допиту в будь-який зручний для них момент. У НАБУ великий досвід здійснення слідчих дій за кордоном. Кримінальний процесуальний кодекс надає їм можливості вчиняти процесуальні дії щодо осіб, які проживають за кордоном“.

Чи вдалось вам ознайомитись з текстом підозри, та чи можете ви прокоментувати, на чому ґрунтуються звинувачення НАБУ стосовно вас?

Тексту підозри ні Олександр, ні його адвокати від НАБУ та САП не отримали, попри прохання надати їх.

“На жаль, жодні документи до цього часу нам не надані“, – констатував він.

#Букви звернулися до НАБУ та САП з додатковими запитаннями:

1. Чи перебуває Андрій Довбенко на зв’язку з детективами НАБУ та прокурорами САП? Чи викликало його Бюро для участі в слідчих діях, надання свідчень тощо? З яким результатом?

2. Чи надсилалась йому або його представникам підозра у скоєнні злочину?

3. В який зі способів, передбачених ст. 135, 278 КПК України Андрію Довбенку повідомлялось про підозру стосовно нього та чому був обраний саме такий спосіб?

У відповіді НАБУ послалися на пресреліз, а надати додаткову інформацію відмовилися, посилаючись на “таємницю слідства”:

“Надання іншої інформації наразі є неможливим, у зв’язку з необхідністю збереження таємниці слідства”.

Представники САП не вийшли на зв’язок.