Про це інформує пресслужба НАБУ.

За інформацією бюро, усі підозрювані входять до складу злочинної організації, що причетна до заволодіння понад пів мільярдами гривень коштів “Одеського припортового заводу” та “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”.

Так, у переліку підозрюваних:

  • ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко;
  • доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін;
  • банкір Павло Присяжнюк;
  • ексочільник Одеського припортового заводу Микола Парсентньєв;
  • співвласник компанії “Агро Газ Трейдинг” Олександр Горбуненко;
  • партнер “Агро Газ Трейдинг” Володимир Колот;
  • колишній глава правління “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” Артур Сомов.

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

  • НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко 

НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко  // 7 фото

Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, що тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ.

Насправді ж він усував “конкурентів” на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія”, – наголосили у НАБУ.

Нагадаємо, що ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко у листопаді 2021 року подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Згодом НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Зауважимо, 24 березня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду державного майна України (ФДМУ), який брав участь у незаконній схемі з заволодіння коштів під керівництвом ексголови Фонду.