Про це інформує пресслужба НАБУ.
За інформацією бюро, усі підозрювані входять до складу злочинної організації, що причетна до заволодіння понад пів мільярдами гривень коштів “Одеського припортового заводу” та “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”.
Так, у переліку підозрюваних:
- ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко;
- доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін;
- банкір Павло Присяжнюк;
- ексочільник Одеського припортового заводу Микола Парсентньєв;
- співвласник компанії “Агро Газ Трейдинг” Олександр Горбуненко;
- партнер “Агро Газ Трейдинг” Володимир Колот;
- колишній глава правління “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” Артур Сомов.
НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко // 7 фото
Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, що тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ.
Насправді ж він усував “конкурентів” на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія”, – наголосили у НАБУ.
Нагадаємо, що ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко у листопаді 2021 року подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
Згодом НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.
Зауважимо, 24 березня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду державного майна України (ФДМУ), який брав участь у незаконній схемі з заволодіння коштів під керівництвом ексголови Фонду.
- Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна та Мінкульту конфісковані активи експрезидента Віктора Януковича, зокрема на території урядової резиденції “Межигір’я”.
- Фонд державного майна України 27 січня 2022 року продав на повторному аукціоні ДП “Електронмаш” за 430 млн грн.
- Кабінет Міністрів України призначив директором НАБУ Семена Кривоноса. Раніше він посідав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.