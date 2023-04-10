Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою оголосили в розшук сімох осіб у справі щодо махінацій з майном ФДМУ. Серед них – колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

За інформацією бюро, усі підозрювані входять до складу злочинної організації, що причетна до заволодіння понад пів мільярдами гривень коштів “Одеського припортового заводу” та “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”.

Так, у переліку підозрюваних:

ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко;

доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін;

банкір Павло Присяжнюк;

ексочільник Одеського припортового заводу Микола Парсентньєв;

співвласник компанії “Агро Газ Трейдинг” Олександр Горбуненко;

партнер “Агро Газ Трейдинг” Володимир Колот;

колишній глава правління “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” Артур Сомов.













НАБУ оголосило у розшук членів злочинної організації, серед них ексголова Фонду держмайна Сенниченко // 7 фото

Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, що тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ.

Насправді ж він усував “конкурентів” на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія”, – наголосили у НАБУ.

Нагадаємо, що ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко у листопаді 2021 року подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Згодом НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Зауважимо, 24 березня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду державного майна України (ФДМУ), який брав участь у незаконній схемі з заволодіння коштів під керівництвом ексголови Фонду.