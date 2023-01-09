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НАБУ оголосило в розшук нардепку від партії «Слуга народу»

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук депутатку Верховної Ради IX скликання Маргариту Шол від політичної партії "Слуга народу". Нардепку підозрюють у тому, що вона приховала відомості про доходи у декларації за 2020 рік.

Понеділок, 9 січня 2023, 18:16
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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Джерело: НАБУ

Шол не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.

Так, депутатці оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу – декларування неправдивої інформації.

Відповідно до ч.1 Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У 2019 році її обрали депутаткою ВР від партії “Слуга народу” номером 107. Шол є членкинею Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Теги: декларація, інформація про розшук, нардепка, розшук, Слуга народу, НАБУ

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