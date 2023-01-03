Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка через махінації з арештованим майном. Він заявив, що жодних документів від слідства не отримував.

Про це повідомило НАБУ.

Зазначено, що “НАБУ розшукує організатора злочинної групи, яка викрита на махінаціях з заарештованим майном, переданим в управління АРМА”. Андрій Довбенко є власником низки юридичних фірм.

На сайті відомства йдеться, що його підозрюють як організатора угруповання з чотирьох осіб. За даними слідства, вони протягом 2017-2018 років через тодішнього голову АРМА Антона Янчука запровадили корупційну схему реалізації арештованого майна. Глава АРМА сприяв ухваленню необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям з арештованим майном в інтересах ОЗГ.

Андрій Довбенко заявив, що дізнався про розшук зі ЗМІ. За його словами, він проживає за кордоном і виїхав туди ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Жодних документів від слідства не отримував. Навіть приблизно не розумію, у чому мене звинувачують… Мої адвокати вступили в офіційну комунікацію з НАБУ та очікують отримання всіх документів. Переховуватися від слідства не планую, готовий співпрацювати та здійснювати всі дії щодо свого захисту”, — написав він у Facebook.

Наприкінці грудня 2022 року НАБУ та САП заочно повідомили про підозру юристу Андрію Довбенку через організацію розтрати заарештованого та переданого в управління АРМА майна вартістю понад 485 млн грн. Було зазначено, що місцезнаходження Довбенка не було встановлено.

Йому було інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, год. 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.

Антон Янчук та інші учасники махінації також отримали підозри.