Про це інформує пресслужба НАБУ.

У відомстві зазначили, що 3 січня 2023 року за дорученням керівника САП детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

За даними слідства, суддя була зобов’язана, але не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки у передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року.

Хоч будинки офіційно і не введено в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна.

Відтак, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 мільйона гривень.

Заначимо, що нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка через махінації з арештованим майном. Він, своєю чергою, заявив, що жодних документів від слідства не отримував.

НАБУ розшукує організатора злочинної групи, яка викрита на махінаціях з заарештованим майном, переданим в управління АРМА. Андрій Довбенко є власником низки юридичних фірм.

На сайті відомства йдеться, що його підозрюють як організатора угруповання з чотирьох осіб. За даними слідства, вони протягом 2017-2018 років через тодішнього голову АРМА Антона Янчука запровадили корупційну схему реалізації арештованого майна. Глава АРМА сприяв ухваленню необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям з арештованим майном в інтересах ОЗГ.