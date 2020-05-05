Дану інформацію підтвердили #Буквам у НАБУ.

Провадження стосується можливого недекларування майна. Воно відкрито на підставі постанови Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

“За результатами розгляду інформуємо, що на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, – йдеться у відповіді НАБУ на запит #Букв.

Як відомо, ВАКС раніше задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової. Активіст подавав заяву про можливе недекларування Венедіктовою майна – годинника за 10 тисяч євро і членства в ГО з ознаками прибутковості.