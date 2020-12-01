Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ.
30 листопада про підозру в отриманні хабаря (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та компанією-забудовницею.
За угодою, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати в новозбудованому житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та сама компанія-забудовник зводила на околиці Києва.
“Колишній депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії “Укрбуд”, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця в ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн”, – зазначили в НАБУ.
Після того як НАБУ розпочало розслідування забудовник додатково передав квартири Нацгвардії на 7 млн грн, тобто на суму, виведену за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.
Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину. Розслідування здійснюється з жовтня 2020 року.
Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.
- 3 квітня стало відомо, що суд стягнув на користь держави 80 млн гривень, які були внесені в якості застави за Микитася, оскільки він порушив процесуальні зобов’язання. Як #Буквам стало відомо з власних джерел, мова йде про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в мережі два місяці тому.
- Суддя Апеляційної палати Вищий антикорупційного суду прийняв рішення взяли під варту екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.