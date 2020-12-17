Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) прийшло з обшуками до Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

“17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в директорат культурної спадщини та музеїв”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році – тоді МКІП ще не було створене.

“Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла”, – додали в пресслужбі.