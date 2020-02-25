Екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому з обшуками прийшли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це він написав у Facebook.

“В березні 2019 року згідно Закону про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент очолював, отримав повноваження погоджувати оборонне замовлення. На початку серпня Комітет отримав документи для погодження змін та доповнень до державного оборонного замовлення. Уважно вивчивши запропонований документ в присутності представників Міністерства оборони та Генштабу Комітет одноголосно проголосував за документ із зауваженнями. Цим рішенням, фактично, блокувалася закупівля 40 автомобілів “Козак” по ціні 8 млн. 400 тис. грн., оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни. Та і не вважали, що на той момент закупівля цих авто була найактуальнішою для підняття обороноздатності нашої держави”, – зазначив Пашинський.

За його словами, з журналістських розслідувань “з подивом дізнався, що вже новий склад комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони погодив закупівлю 50 авто “Козак” вже за ціною 9 млн 400 тис. грн у грудні”.

“З того таки журналістського розслідування я дізнався, що автомобілі “Варта” закуплялися по ціні 6 млн 900 тис. грн. Звертаю увагу, що різниця на даному контракті складає 125 млн грн збитків державного бюджету”, – розповів він.

За словами Пашинського, детективи прийшли до нього о 7:00 ранку в рамках справи про броньованих автомобілях “Варта”.

“В 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку у справі, де я обвинувачуюся в організації виробництва броньованих автомобілів “Варта” з метою заволодіння бюджетними коштами”, – сказав колишній нардеп.