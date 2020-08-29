У Національному антикорупційному бюро прокоментували рішення Конституційного суду України щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором НАБУ і заявили, що воно є політично вмотивованим.

Про це йдеться в заяві НАБУ.

“Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ є політично вмотивованим. Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК“, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні“, у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро“, – йдеться в заяві.

В НАБУ додали, що КСУ також позбавив НАБУ права через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств та фактично звільнив топ-посадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи НАБУ.

“На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного Бюро. Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних“, – наголосили в Бюро.

Крім того, в НАБУ зазначили, що попри визнання КСУ указу президента про призначення Ситника директором НАБУ неконституційним, воно не передбачає його автоматичного звільнення. Закон України “Про НАБУ“ містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора Національного бюро з посади, рішення Конституційного Суду серед них немає.