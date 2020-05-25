Національне антикорупційне бюро в Україні (НАБУ) розслідує справу про можливі порушення з боку уряду при закупівлі захисних засобів для співробітників системи охорони здоров'я за завищеними цінами.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

НАБУ перевіряє тендер на закупівлю 71 тисячі захисних костюмів для медперсоналу після того, як уряд порушив правила закупівель в секторі охорони здоров’я.

Досудове розслідування проводиться щодо можливого зловживання службовим становищем. У НАБУ Reuters заявили, що розголошення деталей зашкодить розслідуванню.

У той же час, глава Державного департаменту медичних закупівель України (МПУ) Арсен Жумаділов, звинуватив уряд у порушенні процедур закупівлі. Він стверджує, що уряд уклав контракт з компанією, порушивши тендерні процедури, яка доставила костюми дуже пізно і за завищеною ціною.

“Ця практика є контрпродуктивною і незаконною”, – сказав він в коментарі Reuters.

У МОЗ заперечують звинувачення в свою адресу і стверджують, що діяли виходячи з надзвичайної ситуації в країні.