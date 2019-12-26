Державний секретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко заявив, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Міністерстві інформаційної політики.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що обшуки проводяться також в державному підприємстві “Захист інформаційного простору”.

“Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП «Захист інформаційного простору», підпорядкованому Міністерству, відбуваються обшуки НАБУ. Обшуки проходять в рамках справи щодо тендера, проведеного 2018 року на сумму 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN”, – написав Біденко.

Повідомляється також, що за інформацією слідства, компанія CFC Consulting, яка перемогла на тендері, не розмістила рекламу, маючи акти виконаних робіт від CNN.

“МІП не має чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки”, – додав Біденко.