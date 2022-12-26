26 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять низку обшуків у Дніпрі через кримінальну справу, пов’язану із "Великим будівництвом". Один із фігурантів – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Про це повідомляють “Схеми”, посилаючись на три непов’язаних між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України.

Нещодавно журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку з березня ДОВА спрямувала півтора мільярда грн з бюджету на відбудову доріг в області.

Згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за “зловживання владою або службовим становищем” і “легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом”.

Повідомляють, що обшуки, котрі почалися вранці 26 грудня, проводять безпосередньо у кабінеті самого Резніченка та у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг.

Окрім цього, детективи провели обшуки у підрядників: у приміщеннях фірми “БудінвестІнжиніринг”, на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Водночас жодних коментарів у Дніпропетровській ОВА не надали.

Довідка. У листопаді журналісти опублікували розслідування, в якому зазначили, що «БудінвестІнжиніринг», що освоїла бюджетні кошти на ремонті доріг у Дніпропетровській області, пов’язана з Резніченком, котрий впливає на рішення щодо конкретних обсягів виділених коштів області.

Половина компанії була записана на близьку особу для Резніченка, Яну Хланту – тренерку із пауерліфтингу в Дніпрі.

Інша половина компанії, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях.