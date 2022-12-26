Про це повідомляють “Схеми”, посилаючись на три непов’язаних між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України.
Нещодавно журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку з березня ДОВА спрямувала півтора мільярда грн з бюджету на відбудову доріг в області.
Згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за “зловживання владою або службовим становищем” і “легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом”.
Повідомляють, що обшуки, котрі почалися вранці 26 грудня, проводять безпосередньо у кабінеті самого Резніченка та у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг.
Окрім цього, детективи провели обшуки у підрядників: у приміщеннях фірми “БудінвестІнжиніринг”, на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.
Водночас жодних коментарів у Дніпропетровській ОВА не надали.
Довідка. У листопаді журналісти опублікували розслідування, в якому зазначили, що «БудінвестІнжиніринг», що освоїла бюджетні кошти на ремонті доріг у Дніпропетровській області, пов’язана з Резніченком, котрий впливає на рішення щодо конкретних обсягів виділених коштів області.
Половина компанії була записана на близьку особу для Резніченка, Яну Хланту – тренерку із пауерліфтингу в Дніпрі.
Інша половина компанії, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях.
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