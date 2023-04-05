Про це повідомила Харківська ОВА.

Обшуки проводять у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

“ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію”, — наголосили у повідомленні.

Український журналіст Юрій Бутусов до цього написав, що серію обшуків проводять у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова. Справа стосується розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.

За його даними, обшуки також провели в кабінетах заступниці голови ОВА Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку (АПК) Андрія Дорожко.