Про це повідомила Харківська ОВА.
Обшуки проводять у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.
“ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію”, — наголосили у повідомленні.
Український журналіст Юрій Бутусов до цього написав, що серію обшуків проводять у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова. Справа стосується розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.
За його даними, обшуки також провели в кабінетах заступниці голови ОВА Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку (АПК) Андрія Дорожко.
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