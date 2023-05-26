Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) прийшло з обшуками до Василя Хмельницького — українського бізнесмена та засновника інвестиційного холдингу UFuture щодо справи, пов'язаної з ділянкою під будівництво "Новопечерської школи".

Джерело: Хмельницький в Instagram.

За його словами, обшуки стосуються справи, що розслідується понад чотири роки. Крім того, слідчі експерименти та допити були проведені вже неодноразово.

“Ми з партнером придбали ділянку землі під будівництво нової сучасної школи. Для нас на 100% соціальний проєкт, не бізнес. Ділянку ми придбали на відкритому аукціоні з дотриманням усіх можливих вимог, сплатили повну вартість [18,9 млн грн] та набули прав власника”, — написав Хмельницький.

Хмельницький додав, що законність придбання та укладення договору купівлі-продажу підтверджена судом: “Але НАБУ вважає, що ціна занизька”, — написав бізнесмен.

Він зауважив, що відповідно до містобудівної документації за цією адресою не може бути розміщено комерційну чи житлову нерухомість. Це пояснює ціну договору.

Згодом пресслужба Хмельницького уточнила, що справа стосується ділянки у Києві під будівництво другого корпусу освітнього проєкту “Новопечерська школа”.