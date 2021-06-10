Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками в лікарні "Укрзалізниці" у справі про закупівлю послуг ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Про це поінформували в пресслужбі “УЗ”.

Йдеться про період з вересня по грудень 2020 року.

“Посадові особи філій “Центр охорони здоров’я” АТ “Укрзалізниця” підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами. На той час зазначені закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ “Укрзалізниця”. Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям”, – зазначається в повідомленні.

В “УЗ” запевнили, що “всіляко сприяють” слідчим діям НАБУ: слідчим було надано доступ “до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду” для проведення обшуків.

У пресслужбі НАБУ, своєю чергою, повідомили, що здійснюють обшуки “у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра”, а також у самій філії “Центр охорони здоров’я” АТ “Українська залізниця”.

У НАБУ пояснили, що йдеться про привласнення посадовцями “Укрзалізниці” бюджетних коштів у сумі 59 млн 933 тис. 926 грн, отриманих від Національної служби здоров’я України за Програмою медичних гарантій.

“Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом заволодіння службовими особами АТ “Укрзалізниця” бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2″, у розмірі 59 933 926 гривень, отриманих від Національної служби здоров’я України”, – сказано в повідомленні.

Кримінальні правопорушення кваліфікували: за ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”); ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”); ст. 366 (“Службове підроблення”) тощо.

Розслідування у цій справі детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня 2021 року.