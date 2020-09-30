Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань у Facebook, оприлюднивши відповідне повідомлення НАБУ.

“Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури “Музей Івана Гончара”, – пише Ігор Головань.

Він також нагадав, що Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку.

“Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом”, – додав адвокат Порошенка.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.

26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.