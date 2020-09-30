Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань у Facebook, оприлюднивши відповідне повідомлення НАБУ.
“Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури “Музей Івана Гончара”, – пише Ігор Головань.
Він також нагадав, що Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку.
“Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом”, – додав адвокат Порошенка.
Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.
26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.
Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.
- Раніше Печерський суд Києва визнав незаконними обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.
- 10 червня п’ятий Президент України Петро Порошенко прийшов в Держбюро розслідувань (ДБР) на допит. Під стінами відомства він виступив із заявою та показав іронічні репродукції картин з Володимиром Зеленським.
- 26 червня на виставку картин з сімейної колекції Петра Порошенка в музеї Гончара знову прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.