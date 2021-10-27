Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що у відомстві наразі розслідують понад десяток справ щодо "грошей у конвертах" для депутатів Верховної Ради.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

За його словами, відомство реагує на повідомлення у засобах масової інформації щодо отримання нардепами так званих “доплат у конвертах”.

“Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка”, – наголосив він.

Також він додав, що НАБУ реагує на такі повідомлення у рамках чинного законодавства.