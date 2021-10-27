Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.
За його словами, відомство реагує на повідомлення у засобах масової інформації щодо отримання нардепами так званих “доплат у конвертах”.
“Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка”, – наголосив він.
Також він додав, що НАБУ реагує на такі повідомлення у рамках чинного законодавства.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.
- Представництво ЄС в Україні закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт №5459-1, яким вносяться правки у законодавство щодо статусу НАБУ та його відповідності до Конституції України.
- Минулого року Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” передусім у частині повноважень Президента.