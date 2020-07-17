Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 17 липня, детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”. Пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Відомо, що голова ОАСК, його заступник, п’ять суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

Детективи НАБУ разом зі Службою безпеки України задокументували кілька окремих фактів вчинення корупційних злочинів, а також “цілу системи керованого правосуддя, яка не тільки сприяла особистого збагачення суддів, а й використовувалася головою ОАСК, як інструмент захоплення ним влади і судової системи”.

Відомство представило 45-хвилинний фільм під назвою “Зловживання в ОАСК: нові епізоди”, в якому розсекретило деталі злочинів.

#Букви наводять ключові факти, викладені у фільмі.

Епізод 1. Майно суддів

Детективи встановили, що голова і судді ОАСК володіють дорогими активами, багато з яких не відображені в деклараціях, і ведуть спосіб життя, непорівнянний з їхнім рівнем офіційних доходів.

Квартира заступника голови ОАСК. НАБУ наводить інформацію про те, що один із заступників Вовка отримав від держави службову квартиру площею близько 150 кв.м. для проживання з батьками. Пізніше квартиру приватизували і продали за понад 9 млн грн.

Відпочинок Вовка на Мальдівах і майно його родини. Правоохоронці вказують, що за останні 5 років голова ОАСК понад 30 разів побував за кордоном. Зокрема, кілька разів відпочивав на Мальдівських островах. Деякі подорожі були здійснені чартерними рейсами, причому вартість однієї поїздки могла перевищувати $50 тисяч. Також Вовк придбав кілька кілограмів виробів із золота у свого колеги — судді апеляційного суду.

Слідство встановило, що ексдружина Вовка, його брат і інший родич в 2017-2018 роках отримали понад 5 млн гривень від махінацій з облігаціями внутрішньої державної позики: родичі голови ОАСК перепродавали цінні папери через третіх осіб.

Епізод 2. Замовні рішення ОАСК

Детективи НАБУ заявили, що учасники очолюваної Вовком злочинної організації “ухвалювали замовні рішення в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл, а також у власних інтересах, втручаючись в будь-які державні процеси”.

“Голова ОАСК використовував, зокрема, схему з надання штучних, надуманих позовів від підставних громадських організацій або фізичних осіб до свого ж суду з подальшим “надшвидким” їх розглядом. Водночас звичайні громадяни роками чекають рішення у своїх справах, а голова ОАСК у численних інтерв’ю постійно посилається на надмірну завантаженість суду”, — підкреслили в НАБУ.

За даними слідства, Вовк в обмін на неправомірну вигоду тиснув на своїх підлеглих, з метою добитися винесення ними потрібного рішення. Тим суддям, які відмовлялися, Вовк погрожував подачею скарги до Вищої ради правосуддя (через третіх осіб) або перевірками їхніх декларацій Національним агентством з попередження корупції.

Серед таких рішень НАБУ наводить рішення про визнання відсутності коаліції у Верховній Раді. У 2019 ОАСК розглядав позов про визнання відсутності коаліції у Верховній Раді. Рішення суду відкривало шлях до розпуску парламенту. Голова ОАСК в розмові з суддею ОАСК, запис якого наводить НАБУ, заявив про готовність суду ухвалити таке рішення з метою помститися чинній владі.

Також на записи потрапили моменти, де суддя Вовк обговорює з невідомим співрозмовником готовність суддів ОАСК винести рішення на користь неназваною промислово-фінансової групи за неправомірну вигоду.

Повідомляється і про інцидент, коли заступник голови ОАСК подав фейковий позов нібито від нардепа Давида Жванії про заборону для п’ятого президента України Петра Порошенка та інших чиновників виїжджати з країни протягом року після президентських виборів.

Епізод 3. Захоплення влади главою ОАСК

НАБУ задокументували дії глави ОАСК, спрямовані на захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод в їхній роботі.

У цьому ключі НАБУ згадує про обставини проведення в березні 2019 року конкурсу для підбору нових членів ВРП за квотою президента. Встановлено, що Вовк, припускаючи, що конкурс можуть виграти нелояльні до нього особи, домагався через третіх осіб скасування результатів конкурсу. У квітні 2019 року ОАСК заборонив Конкурсної комісії приймати рішення про список рекомендованих кандидатів, а голова суду підібрав до себе лояльного кандидата.

Епізод 4. Втручання глави ОАСК в діяльність інших органів влади

Правоохоронці задокументували факти впливу голови ОАСК на суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Шостого апеляційного адміністративного суду, членів Вищої ради правосуддя, ВККС, посадових осіб НАЗК, Державного бюро розслідувань, інших центральних органів державної влади, міністерств і правоохоронних органів.

У цьому пункті повідомляється про такі факти:

прийняття Конституційним Судом України рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального Кодексу України про незаконне збагачення в той час, коли велося розслідування про можливе незаконне збагачення голови ОАСК і його заступників;

заяви голови ОАСК про те, що він “вирішує питання” про визнання неконституційною норми про звільнення суддів у разі непроходження ними атестації у Вищій кваліфікаційній комісії;

репліки голови ОАСК про те, що він займається питанням про визнання неконституційним закону “Про очищення влади”, яким було здійснено люстрацію чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича;

згадки Вовком зв’язків в Суворовському суді Одеси, який в травні 2019 року прийняв рішення про Вищу кваліфікаційну комісію;

визнання КСУ неконституційною статті 375 ККУ (про прийняття суддею завідомо несправедливих рішень), яку інкримінували голові та суддям ОАСК;

спроби голови ОАСК через колишнього співробітника НАЗК домогтися нескладання протоколу про корупційне адміністративне правопорушення, скоєного нардепом;

організація “мінування” будівлі суду, де розглядалося питання щодо звільнення заступника голови ОАСК;

багато інших.

Епізод 5. “Особливий” статус

Повідомляється про інцидент, який мав місце в березні 2019 року і пов’язаний зі святкуванням головою ОАСК дня народження в одному з київських ресторанів. Із записів розмов Вовка випливає, що вартість банкету в чеку була спеціально занижена.

Проект “Слідство.Інфо” робив репортаж про цей банкет, а глава ОАСК намагався перевірити трафік телефону журналістки, яка брала участь в зйомках, через контакти в правоохоронних органах.

Раніше задокументований епізод

У липні 2019 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергієм Остапцем і Миколою Сирошем в рамках розслідування можливого кримінального злочину голови та суддів ОАСК.

Варто зазначити, що голова суду Павло Вовк заявляв, що опублікована НАБУ прослушка суддів ОАСК — підробка.

Тоді ж були проведені обшуки в приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду Одеси. Як наслідок, правоохоронці повідомили про підозру чолі ОАСК та ще трьом суддям.

Служителям Феміди інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання в діяльність судових органів для створення штучних перешкод в роботі ВККС.