Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру у вчиненні злочину голові Окружного адмінсуду Києва та ще 6 особам.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Наразі повідомлено про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

“17 липня 2020 детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА (Державної судової адміністрації — ред.). Триває процес вручення підозр ще 4 особам”, — заявили в Бюро.

У скоєнні яких злочинів підозрюються зазначені особи поки невідомо.

Раніше в п’ятницю стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.