Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Наразі повідомлено про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

“17 липня 2020 детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА (Державної судової адміністрації — ред.). Триває процес вручення підозр ще 4 особам”, — заявили в Бюро.

У скоєнні яких злочинів підозрюються зазначені особи поки невідомо.

Раніше в п’ятницю стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

  • Нагадаємо, в липні 2019 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергієм Остапцем Миколою Сирошем в рамках розслідування можливого кримінального злочину голови та суддів ОАСК.
  • Голова суду Павло Вовк заявив, що опублікована НАБУ прослушка суддів ОАСК — підробка.
  • Сергій Горбатюк, ексголова Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури заявляв, що ОАСК системно втручається в розгляд справ судами і діяльність вищих органів державної влади.