Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
Наразі повідомлено про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
“17 липня 2020 детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА (Державної судової адміністрації — ред.). Триває процес вручення підозр ще 4 особам”, — заявили в Бюро.
У скоєнні яких злочинів підозрюються зазначені особи поки невідомо.
Раніше в п’ятницю стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
#НАБУ здійснює обшуки в #ОАСК та #ДСА pic.twitter.com/Fb7oFSpKkt
— NAB Ukraine (@nab_ukr) July 17, 2020
- Нагадаємо, в липні 2019 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергієм Остапцем Миколою Сирошем в рамках розслідування можливого кримінального злочину голови та суддів ОАСК.
- Голова суду Павло Вовк заявив, що опублікована НАБУ прослушка суддів ОАСК — підробка.
- Сергій Горбатюк, ексголова Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури заявляв, що ОАСК системно втручається в розгляд справ судами і діяльність вищих органів державної влади.