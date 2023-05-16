Про це під час брифінгу повідомив керівник НАБУ Семен Кривонос.

Зокрема під час брифінгу Кривонос підтвердив, що до справи про хабар главі Верховного Суду України Всеволоду Князєву (та інших суддів, імена яких поки не розголошуються) причетний Костянтин Жеваго – співвласник фінансово-промислової групи “Фінанси і кредит” .

Очільник НАБУ зауважив, що відомство отримало дані про “діяльність злочинного угруповання із залученням посередників, суддів, із залученням керівництва суддівської гілки влади”.

Після цього НАБУ вирішило здійснити “оперативне проникнення” і діяти за допомогою “детектива під прикриттям”.

Таким чином, провівши ряд заходів, НАБУ зафіксувало низку контактів Жеваго з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності.

“Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення”, – розповів Кривонос.

Через кілька днів після встановлення контакту, 15 березня, планувалось засідання щодо даної справи. Проте у результаті попередньої домовленості, засідання перенесли, аби відтягнути час для акумулювання певних коштів і досягнення домовленостей.

Водночас вже 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення, після чого на початку травня адвокат – учасник злочинного угрупування – отримав від керівництва ВС вказівку, розподіли між суддями хабар.

“3 травня була отримана перша частина цієї неправомірної вигоди у сумі – назвемо це перший транш, а 15-го травня, вчора, була передана друга частина, яка була зафіксована – на гарячому було зафіксоване керівництво Верховного Суду”, – сказав глава НАБУ.

Кривонос також повідомив, що під час проведення невідкладних слідчих дій, обшуків за місцем проживання фігурантів, на робочих місцях було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують діяльність цієї злочинної організації.

За його словами, є інформація про те, що члени цього злочинного угрупування намагались здійснити вплив на процес обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

“Однак у цій справі головне, що “є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди і будь-яких інших підтекстів немає”, – сказав Семен Кривонос.

У відомстві додали, що підозру Князєву ще не оголосили, а слідчі дії ще тривають.