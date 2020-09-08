Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном "ПриватБанку" в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Ради громадського контролю НАБУ.

Зазначається, що серед імовірних фігурантів справи — представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з олігархами Суркісами.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Так державний “ПриватБанк” має виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.