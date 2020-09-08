Про це повідомила пресслужба Ради громадського контролю НАБУ.
Зазначається, що серед імовірних фігурантів справи — представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з олігархами Суркісами.
Як повідомлялося раніше, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Так державний “ПриватБанк” має виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.
4 вересня міністр юстиції Денис Малюська закликав нардепів негайно зареєструвати та прийняти законопроєкт, який завадить списанню грошей “ПриватБанку” за рішенням суду.
- Раніше міністр юстиції Денис Малюська назвав “зашкваром” рішення Печерського районного суду Києва задовольнити позов шести британських компаній, пов’язаних з Суркісами, проти “ПриватБанку”.
- Уряд подаватиме апеляцію на рішення Печерського райсуду м. Києва щодо примусового стягнення з “ПриватБанку” майже 10 млрд грн на користь компаній братів Суркісів.
- В Національному банку заявили, що “продовжать захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладуть усіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків”.