НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливої халатності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Кабінету Міністрів при виділенні коштів із фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.

Про це агентству “Українські Новини” повідомили в Офісі генпрокурора.

Справу відкрили 2 липня під час виконання рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов’язав почати таке розслідування.

“Рішення суду виконано”, – зазначили у відомстві.

Згідно з рішенням ВАКС, 25 травня в НАБУ надійшла заява, в якому позивач заявив про вчинення прем’єр-міністром і членами Кабінету Міністрів кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

У заяві міститься інформація про вчинення зазначеними особами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням) ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), а саме виділення з фонду боротьби з COVID-19 засобів на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.

При цьому НАБУ відмовилося зареєструвати таке кримінальне провадження.

Після цього заявник подав скаргу на НАБУ до суду.

15 червня ВАКС задовольнив її частково і зобов’язав НАБУ почати розслідування.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виділити додаткові 126,3 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на доплати працівникам структур МВС.

Варто зазначити, що раніше Арсен Аваков уже звертався до голови Уряду з проханнями виділити додаткові кошти з COVID-фонду.

Зокрема на початку вересня Аваков просив надати додаткові 1,979 млрд гривень на доплати поліціянтам з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Наприкінці травня 2020 року МВС також зверталося до Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину (і отримало ці кошти).