Відповідний документ опублікувало видання “Українські новини”.

Зокрема, справа відкрита за заявою адвоката екснардепа Олега Ляшка.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст.364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).

Зазначимо, що раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження щодо Геруса.

Крім того, Шевченківський районний суд ухвалив зобов’язати СБУ відкрити кримінальне провадження щодо нього.

Нагадаємо, 6 листопада Андрій Герус побився з колишнім народним депутатом Олегом Ляшком в аеропорту “Бориспіль”. Конфлікт між політиками виник через поправки Геруса до законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”, який дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко назвав Геруса “зрадником, який працює в інтересах Кремля”.