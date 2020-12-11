Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, журналісти розповіли, як Куницький користується мандатом для просування пов’язаного з ним бізнесу.

Джерела “Схем” у НАБУ зазначили, що детективи ведуть розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Наразі в НАБУ цю інформацію не підтверджують, посилаючись на таємницю слідства.

Дії Куницького вже перевірили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Так, у діях нардепа побачили “вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів”. Однак протокол про адміністративне правопорушення складати не будуть, оскільки КСУ позбавив НАЗК таких повноважень.

У липні цього року “Схеми” опублікували розслідування, у якому розповіли про просування нардепом бізнесу, з яким він пов’язаний. Зокрема, Куницький рекламував та просував компанію “Автоентерпрайз” – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів із-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Так, Куницький намагався за допомогою мандату розв’язати проблеми компанії з ДБР та ГПУ. Він розмістив свої приймальні в офісах компанії, що унеможливлює будь-які слідчі дії в цих будівлях. Також “слуга народу” намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі Верховної Ради. Ба більше, Куницький подавав законопроєкти, які безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Сам Куницький поки утримався від коментарів.