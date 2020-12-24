НАБУ вручило повістку в суд главі ОАСК Вовку, – відео

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Так, суддя Вовк повинен з’явитися на судове засідання 5 січня 2021 року. Він проходить у справі підозрюваним.
В НАБУ зазначили, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого екснародним депутатом, президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому заході оголошений у розшук суддя Вовк перебував як запрошений гість.
Детективи прочитали вголос текст повістки та передали документ підозрюваному. Той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув повістку.
Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
- 11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
- 12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.