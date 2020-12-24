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НАБУ вручило повістку в суд главі ОАСК Вовку, – відео

Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили повістку в суд главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Четвер, 24 грудня 2020, 15:18

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Так, суддя Вовк повинен з’явитися на судове засідання 5 січня 2021 року. Він проходить у справі підозрюваним.

В НАБУ зазначили, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого екснародним депутатом, президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому заході оголошений у розшук суддя Вовк перебував як запрошений гість.

Детективи прочитали вголос текст повістки та передали документ підозрюваному. Той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув повістку.

Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

  • 11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
  • 12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває  в Україні та готовий прийти на допит.
Теги: повістка, розшук, Вовк, НАБУ

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