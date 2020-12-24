НАБУ вручило повістку в суд главі ОАСК Вовку, – відео

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Так, суддя Вовк повинен з’явитися на судове засідання 5 січня 2021 року. Він проходить у справі підозрюваним.

В НАБУ зазначили, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого екснародним депутатом, президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому заході оголошений у розшук суддя Вовк перебував як запрошений гість.

Детективи прочитали вголос текст повістки та передали документ підозрюваному. Той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув повістку.