У Національному антикорупційному бюро пояснили, чому закрили справу проти п'ятого президента Петра Порошенка щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів на користь, зокрема, колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Про це відомство повідомило у відповідь на запит “Радіо Свобода”.

Так, досудове розслідування стосувалося двох статтей Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів.

Повне формулювання кваліфікації справи: “Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а також привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем”.

Підставами для відкриття справи була ухвала Вищого антикорупційного суду від 9 січня 2020 року, яка зобов’язала до цього детективів. Справу відкрили за заявою групи народних депутатів.

У Бюро пояснили, що за результатами здійснення досудового розслідування встановлено відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 191, у зв’язку із чим 25 січня 2021 ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України через відсутність події кримінальних правопорушень.

Повідомляється, що підстави для закриття справи дали проведені слідчі дії та їхні результати, а також інші докази та дані “у їх сукупності та взаємозв’язку, які грунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, викладених у колективному зверненні народних депутатів України”.

Також уточнюється, що у цьому провадженні Порошенку не повідомляли про підозру.

26 січня адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що за два дні після інавгурації президента США — 22 січня – було відкрито два нових кримінальних провадження щодо Порошенка та американського лідера Джо Байдена з приводу їхнього нібито втручання у діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Адвокат поінформував, що до цього доклали руку підсанкційний нардеп Андрій Деркач, якого в США офіційно називають агентом Кремля, Печерський суд та чинна українська влада.

29 січня Печерський суд опублікував заяву, у якій повідомив, що не ухвалював рішень щодо відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка та Байдена. Водночас суд підтвердив, що розглядав скаргу Деркача, за підсумками зобов’язавши Офіс генпрокурора розглянути його заяву, що нібито стосувалася “представників міжнародних організацій”, прізвища яких зазначено не було. #Букви розбиралися у тому, чи дійсно суд до проваджень проти Порошенка та Байдена непричетний.

Після проведення необхідних слідчих дій Офіс генерального прокурора закрив обидва провадження, розпочаті за рішенням Печерського суду після звернення до нього нардепа Андрія Деркача.