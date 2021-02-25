Про це відомство повідомило у відповідь на запит “Радіо Свобода”.

Так, досудове розслідування стосувалося двох статтей Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів.

Повне формулювання кваліфікації справи: “Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а також привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем”.

Підставами для відкриття справи була ухвала Вищого антикорупційного суду від 9 січня 2020 року, яка зобов’язала до цього детективів. Справу відкрили за заявою групи народних депутатів.

У Бюро пояснили, що за результатами здійснення досудового розслідування встановлено відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 191, у зв’язку із чим 25 січня 2021 ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України через відсутність події кримінальних правопорушень.

Повідомляється, що підстави для закриття справи дали проведені слідчі дії та їхні результати, а також інші докази та дані “у їх сукупності та взаємозв’язку, які грунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, викладених у колективному зверненні народних депутатів України”.

Також уточнюється, що у цьому провадженні Порошенку не повідомляли про підозру.

  • 9 лютого адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань повідомили, що кримінальне провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка, експрезидента США Барака Обами та чинного президента США Джо Байдена за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ базувалося на інформаційному вкиданні одного з російських сайтів.