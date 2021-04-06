НАБУ затримало брата голови ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, в НАБУ заявили, що за цю винагороду адвокати обіцяли через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.
“Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства”, – йдеться у повідомленні НАБУ.
Водночас у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомили, що наразі затримано одного з адвокатів в порядку ст. 208 КПК України.
Зазначається, що тривають першочергові слідчі дії, зокрема здійснюються невідкладні обшуки за місцями проживання та в інших приміщеннях, якими користуються вказані особи.
“Вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів”, – заявили в САП.
За даними журналіста Юрія Бутусова, затримано близького родича скандального глави ОАСК Павла Вовка. Ба більше, затриманий – його рідний брат Юрій Зонтов.
Бутусов розповів, що під час затримання Зонтов начебто заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки
“Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка – Зонтов. Вовк – це прізвище його дружини Світлани, яке він взяв після одруження у 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов’язаний з правосуддям – він працював адвокатом”, – повідомив журналіст.
За даними Бутусова, Вовк організував “глибоко законспіровану систему отримання хабарів”. Кожного хабародавця детально аналізували та співпрацювали тільки зі зрозумілими та відомими людьми, і тільки з великими сумами.
“Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей – він розуміє, що за ним йде полювання. Працює система посередників, це вони контактують з “клієнтами”, і передають гроші від хабародавця рідному брату”, – додав Бутусов.
Журналіст додав, що скандальному судді Вовку неодноразово вдавалося зривати операції НАБУ щодо документування його хабарів. Однак цього разу прорахувати дії детективів не вдалося, адже справа, яку хотів владнати хабародавець, мала слухатися в ОАСК у середу, 7 квітня.
“Терміновість була виправдана ситуацією. І, добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 тисяч доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити… Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші та встановити передачу Зонтову”, – зазначив Бутусов.
Журналіст додав, що затриманий повіз хабар на зберігання у квартиру, в якій обладнано його адвокатський офіс. До слова, у цій квартирі слідчі знайшли аж три сейфи
Бутусов додав, що Зонтов раніше й справді працював у розвідці. Тому він мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім’ї голови ОАСК було зручно зберігати хабарі.
У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.
1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.
У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.
Справа ОАСК
17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.
Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.
11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.
- 3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.
- 22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.