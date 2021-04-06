НАБУ затримало брата голови ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч

У вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, в НАБУ заявили, що за цю винагороду адвокати обіцяли через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

“Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

Водночас у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомили, що наразі затримано одного з адвокатів в порядку ст. 208 КПК України.

Зазначається, що тривають першочергові слідчі дії, зокрема здійснюються невідкладні обшуки за місцями проживання та в інших приміщеннях, якими користуються вказані особи.

“Вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів”, – заявили в САП.

За даними журналіста Юрія Бутусова, затримано близького родича скандального глави ОАСК Павла Вовка. Ба більше, затриманий – його рідний брат Юрій Зонтов.

Бутусов розповів, що під час затримання Зонтов начебто заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки

“Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка – Зонтов. Вовк – це прізвище його дружини Світлани, яке він взяв після одруження у 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов’язаний з правосуддям – він працював адвокатом”, – повідомив журналіст.

За даними Бутусова, Вовк організував “глибоко законспіровану систему отримання хабарів”. Кожного хабародавця детально аналізували та співпрацювали тільки зі зрозумілими та відомими людьми, і тільки з великими сумами.

“Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей – він розуміє, що за ним йде полювання. Працює система посередників, це вони контактують з “клієнтами”, і передають гроші від хабародавця рідному брату”, – додав Бутусов.

Журналіст додав, що скандальному судді Вовку неодноразово вдавалося зривати операції НАБУ щодо документування його хабарів. Однак цього разу прорахувати дії детективів не вдалося, адже справа, яку хотів владнати хабародавець, мала слухатися в ОАСК у середу, 7 квітня.

“Терміновість була виправдана ситуацією. І, добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 тисяч доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити… Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші та встановити передачу Зонтову”, – зазначив Бутусов.

Журналіст додав, що затриманий повіз хабар на зберігання у квартиру, в якій обладнано його адвокатський офіс. До слова, у цій квартирі слідчі знайшли аж три сейфи

Бутусов додав, що Зонтов раніше й справді працював у розвідці. Тому він мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім’ї голови ОАСК було зручно зберігати хабарі.