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НАБУ завершило розслідування справи суддів ОАСК та розкрило матеріали

НАБУ завершило розслідування фактів участі у злочинній організації голови та суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Четвер, 18 березня 2021, 08:15

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

У повідомленні зазначається, що розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено.

Серед підозрюваних:

  • голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
  • заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
  • заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
  • суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
  • суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);
  • два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
  • голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
  • фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
  • фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);
  • фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).

17 березня 2021 року підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Зазначені люди ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Розслідування здійснювалося з липня 2020 року, після передачі матеріалів від СБУ.

У НАБУ зазначили, що обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

“При цьому, голова та судді ОАСК неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування”, – повідомили в НАБУ.

Що відомо?

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.

У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях. 

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

Теги: ОАСК, Павло Вовк, НАБУ

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