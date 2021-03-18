НАБУ завершило розслідування справи суддів ОАСК та розкрило матеріали

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

У повідомленні зазначається, що розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено.

Серед підозрюваних:

голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);

заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);

заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);

суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);

два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);

фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);

фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);

фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).

17 березня 2021 року підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Зазначені люди ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Розслідування здійснювалося з липня 2020 року, після передачі матеріалів від СБУ.

У НАБУ зазначили, що обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

“При цьому, голова та судді ОАСК неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування”, – повідомили в НАБУ.

Що відомо?

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.

У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.