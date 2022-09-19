Громадяни Росії відсьогодні не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд з шенгенськими візами.

Про це повідомило ERR.

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, заборона означає, що “російські туристи сюди більше не допускаються”.

“Зрозуміло, це викличе підвищення навантаження на владу Фінляндії. Ми хотіли б, щоб Фінляндія приєдналася до нас, але зараз цього не зроблено. Це рішення необхідно, щоб захистити громадський порядок”, – додала Каллас.

Заборона стосуватиметься росіян, які подорожують з туристичними візами. Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до ЄС з сімейних та гуманітарних причин. Обмеження не стосується власників посвідки на проживання, дипломатів та водіїв комерційного транспорту.

Естонія надає можливість прибуття учням, які мають короткострокову навчальну візу, та власникам робочої візи. Робота останніх має бути обов’язково зареєстрована. Також транзит росіян до Калінінграда з Литви дозволено.