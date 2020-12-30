Відсьогодні відновлюються повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з моніторингу декларацій: набув чинності відповідний закон.

Напередодні документ “Про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції” був офіційно опублікований у парламентській газеті “Голос України”.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 30 грудня.

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли через рішення Конституційного суду від 27 жовтня про визнання неконституційними окремих положень закону “Про запобігання корупції”. Тоді КСУ скасував відповідальність за помилкове декларування і обмежив повноваження НАЗК.

Після рішення суду НАЗК більше не мало повноважень здійснювати контроль та перевірку декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, вести моніторинг способу життя суб’єктів декларування і т.д.

Закон, що набув чинності, відновлює повноваження і забезпечує повноцінне функціонування НАЗК, у тому числі щодо суддів КСУ.

Документ встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного суду, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій їх незалежності. Такий підхід повинен враховувати рішення КСУ від 27 жовтня і одночасно дозволить зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Документом передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.