27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ "Ураган". Повідомляється про щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.

Про це заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

Серед загиблих — хлопець 2007 року народження. Серед поранених — хлопець 2008 року народження.

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.