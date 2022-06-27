Про це заявив голова ОВА Сергій Гайдай.
Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.
Серед загиблих — хлопець 2007 року народження. Серед поранених — хлопець 2008 року народження.
27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- Триває сто двадцять четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Росія продовжує спроби захопити схід України, зокрема зараз ворог намагається блокувати місто Лисичанськ (Луганського району) з півдня.
- 26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої “стратегічні цілі” у війні проти України.