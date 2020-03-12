Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.
За його словами, гривнева готівка, яка надходить в центральне сховище Нацбанку, буде зберігатися там два тижні – рівно стільки триває інкубаційний період коронавірусу. Такий запобіжний захід – через небезпеку зараження співробітників банку.
Процес обробки готівки в центральному сховищі – це технологічний цикл, як зазначив голова НБУ Смолій, де перераховується вся готівка, утилізується непридатна частина, а решта – повертається в оборот.
“Наш принцип на період коронавірусу буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників”, – підсумував він.
Тільки після цього періоду зберігання буде проводитися обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в оборот, будуть упаковуватися в пачки і термоусадочну плівку, розповіли в прес-службі Нацбанку.
“На цьому етапі пачки банкнот в термоусадочній печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом”, – додали в НБУ.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.