Нацбанк вирішив відправляти готівку, що надходить від банків, на два тижні в карантин через поширення в світі коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, гривнева готівка, яка надходить в центральне сховище Нацбанку, буде зберігатися там два тижні – рівно стільки триває інкубаційний період коронавірусу. Такий запобіжний захід – через небезпеку зараження співробітників банку.

Процес обробки готівки в центральному сховищі – це технологічний цикл, як зазначив голова НБУ Смолій, де перераховується вся готівка, утилізується непридатна частина, а решта – повертається в оборот.

“Наш принцип на період коронавірусу буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників”, – підсумував він.

Тільки після цього періоду зберігання буде проводитися обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в оборот, будуть упаковуватися в пачки і термоусадочну плівку, розповіли в прес-службі Нацбанку.

“На цьому етапі пачки банкнот в термоусадочній печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом”, – додали в НБУ.

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