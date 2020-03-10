Національний банк (НБУ) вийшов вранці 10 березня на міжбанківський ринок з інтервенціями. За перші 30 хвилин було продано $150 млн.

Про це повідомляє LIGA.net.

На даний момент, за словами банкірів, курс поки слабо відреагував на інтервенції.

В результаті торгів за перші 30 хвилин було продано близько $150 мільйонів.

На ранок ринок знаходився в діапазоні $25,27/31. О 13:00 фіксується показник $25,25/5о.

Готівковий ринок торгується вище: $25,50/25,80.

Як відомо, напередодні котирування нафти обрушилися на 31 %. Це був самий різкий обвал ціни за день з 1991 року.

Ринки нафти обвалилися більш ніж на третину після розпаду альянсу ОПЕК+, який спровокував цінову війну між Саудівською Аравією і Росією.

Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки. Так, курс долара в середньому склав 74 російських рубля, а євро – 84 рубля.

Російський рубль став лідером зі зниження серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив по відношенню до долара 7 %.