Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Як зазначили в НБУ, з 30 червня уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти у гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізособи.
Також дозволено купівлю та продаж готівкової іноземної валюти фізичним особам за безготівкові кошти у гривні в касах уповноважених установ і пунктах обміну валюти.
“Банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у вигляді монет – юридичним особам”, – додали в НБУ.
- Верховна Рада України також ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління в банках. Він є структурним маяком для продовження співпраці з МВФ (в межах програми фінансування stand-by).
- Раніше Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкти щодо реструктуризації валютних кредитів. Їх уже підписав президент Володимир Зеленський.
- Крім того, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.