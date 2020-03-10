Українська гривня подешевшала ще на 39 копійок за добу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Уточнюється, що курс національної української валюти був ослаблений на середу, 11 березня 2020 року, на 39 копійок.

Таким чином, курс гривні виріс до 25,3135 за один американський долар.

В той же час курс української гривні склав 28,7916 за одне євро.

Нагадаємо, що Національний банк (НБУ) вийшов вранці 10 березня на міжбанківський ринок з інтервенціями. За перші 30 хвилин було продано $150 млн.