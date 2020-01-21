Господарський суд Львівської області в повному обсязі задовольнив позов Національного банку України про стягнення нерухомості компанії "Дніпрометалсервіс", що пов'язана з екс-власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

“Зазначена компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м і вартістю більше 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався “ПриватБанку” до націоналізації. Оскільки ПАТ “Дніпрометалсервіс” не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя “ПриватБанку”, Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна”, – наголошується в повідомленні.

16 січня 2020 року позовну заяву НБУ було задоволено в повному обсязі.

У цілому суди вже ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про стягнення за зобов’язаннями “ПриватБанку” на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набрали законної сили. За ними виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника “ПриватБанку” Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) і пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів.

Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав “ПриватБанку” в 2008-2015 роках.