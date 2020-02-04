Національний банк України змінив порядок розкриття банківської таємниці, спростивши його для слідчих та контролюючих органів.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

Новий порядок спрямований на виконання закону, ухваленого Верховною Радою 31 жовтня 2019 року (“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”).

Документом було внесено правки в закон “Про банки і банківську діяльність”. Передбачено, що слідчі і контролюючі органи можуть отримати інформацію про операції за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи і про її контрагентів (пункти 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України “Про банки і банківську діяльність”).

Така можливість, зокрема, надана органам прокуратури, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах про виявлення необґрунтованих активів.

Інформація може надаватися за письмовою вимогою зазначених органів (без рішення суду).

У переліку державних органів, які уповноважені направляти письмові запити про банківські рахунки, також є Служба безпеки України, Національна поліція, Антимонопольний комітет України.

В НБУ уточнили, що інформацію про контрагентів можна буде отримати, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках.

“Законом, ухваленим Верховною Радою 31 жовтня 2019 року, були внесені зміни.., що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України “Про банки і банківську діяльність”, можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках”, – наголосили в Нацбанку.