Національний банк України випустить в обіг монету на честь Героя України, воїна-добровольця Василя Сліпака, який загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера біля смт Луганське.

Про це у Facecook написав художник Андрій Єрмоленко.

“Легенди не вмирають. А це наша легенда, яку ми маємо пам’ятати і розказувати всім наступним поколінням! Ця особа співставна з Гераклом та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша – бо Василь існував точно і ми його сучасники! Шкода що більшість населення України не вміє цінувати власних героїв!”, – написва він.

На сайті НБУ повідомляється, що на аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА (півколом); у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого: нотний рядок, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021 і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК “МІФ” (унизу півколом).

На реверсі – на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу). Номінал монети – 2 грн.

Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член Об’єднання українців Франції, який, відклавши свої концерти на світових оперних сценах, із 2015 року боронив Українську державу від російського агресора під позивним “Міф” і загинув на 41-му році життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське. Сліпак відзначений званням Герой України; також він був кавалером орденів “Золота Зірка”, “За мужність” І ступеня.

Випуск монети з його зображенням запланований на 21 червня.