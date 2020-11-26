Національний банк України сьогодні вперше випустив вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту. Вона присвячена першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Про це поінформували в пресслужбі НБУ.

“Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України” – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном”, – зазначається в повідомленні.

На лицьовому боці сувенірної банкноти зображені: портрет Каденюка, напис “Перший космонавт України”, логотип Державного космічного агентства, малий Державний Герб України та прапор України.

Основне зображення зворотного боку банкноти – космічний корабель “Колумбія” на тлі планет Сонячної системи; над ним написи “THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE”. Уздовж нижнього краю – напис “Леонід Каденюк”, що повторюється шість разів.

“Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього). Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками)”, – йдеться в повідомленні.

В товщу паперу введені захисні волокна, які набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.

Розміри сувенірної банкноти становлять 80×170 мм, а тираж – 50 тисяч штук (зокрема 40 тис. у сувенірній упаковці).

Банкнота не є платіжним засобом. Придбати її можна буде в пунктах продажу НБУ і банків-дистриб’юторів.

ДОВІДКА. Леонід Каденюк – український льотчик-випробувач 1-го класу, генерал-майор авіації, перший космонавт незалежної України, Герой України.

У 1997 році він здійснив політ на американському космічному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Каденюк виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.