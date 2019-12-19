Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Уточнюється, що нова монета номіналом в 2 гривні з’явилася в обороті з 17-го грудня.
Вона присвячена лінгвісту і перекладачеві Миколі Лукашу.
Відзначається, що монета увійшла в серію “Видатні особистості України”.
Монету, присвячену Лукашу, випустять тиражем в 35 тисяч штук. Вона виготовлена з нейзільберу.
Повідомляється, що на одній стороні монети зображується книга перекладів Миколи Лукаша, напис “Україна”, малий Державний Герб і логотип Банкнотно-монетного злодія.
На другій стороні монети зображений портрет Миколи Лукаша і його роки життя (1919 – 1988).
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